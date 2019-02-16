الإمارات تطلق استراتيجية صناعية جديدة في 2019

2019/02/16 | 14:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خفضت ستاندرد آند بورز، اليوم الإثنين، التصنيف الائتماني السيادي لباكستان درجة واحدة إلى ‭‭B-‬‬ من ‭‭B‬‬، بسبب ما قالت إنه تقلص آفاق النمو وتزايد الضغوط الخارجية والمالية.

وفي نظام ستاندرد آند بورز، فإن ‭‭B-‬‬ هو مستوى دون الدرجة الجديرة بالاستثمار بواقع ست درجات.

وأبقت ستاندرد آند بورز على نظرتها المستقبلية لتصنيف باكستان عند “مستقرة” مضيفة أن ذلك يرجع إلى توقعات بأن باكستان ستدبر تمويلا كافيا للوفاء بالتزاماتها الخارجية على مدى الاثني عشر شهرا القادمين وأن المؤشرات الخارجية والمالية لن تتدهور إلى أبعد من التوقعات الحالية.

ومن المقرر أن تتلقى باكستان حزمة قرض بثلاثة مليارات دولار من الإمارات العربية المتحدة للمساهمة في سد عجز كبير في ميزان المعاملات الجارية ودعم الاحتياطيات الأجنبية.

وقالت ستاندرد آند بورز “في حين دبرت باكستان المساعدة المالية من شركاء ثنائيين لمعالجة احتياجاتها التمويلية الخارجية الفورية، فإننا نعتقد أن الاختلالات المالية والخارجية ستظل عالية”.

كانت فيتش خفضت في ديسمبر/ كانون الأول تصنيفها لباكستان إلى‭‭B- ‬‬ من‭‭B ‬‬ بسبب تنامي المخاطر الخارجية والتمويلية النابعة من انخفاض الاحتياطيات وارتفاع مدفوعات الدين الخارجي بجانب استمرار تدهور الوضع المالي.

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