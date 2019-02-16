محلل: ترحيب لبناني بمنح الثقة لحكومة سعد الحريري وسط ترقب الإصلاحات

2019/02/16 | 14:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

منح مجلس النواب اللبناني ثقته النيابية إلى حكومة رئيس الوزراء سعد الحريري الجديدة بأغلبية مائة وأحد عشر صوتا من أصل مائة وسبعة عشر نائبا حضروا الجلسة.

يأتي هذا فيما وعد الحريري بعد نيل حكومته الثقة بأن تحل حكومتُه المشكلات والعوائق الاقتصادية التي يمر بها لبنان في سبيل السيطرة على الدين العام.

وأوضح المحلل السياسي جورج علم، أن الشارع اللبناني يرحب بهذه الخطوة، ولكن هناك بطبيبعة الحال تساؤلات، لأن في حال فشل هذه الحكومة، فإن هناك تأثرا كبيرا سيصيب الجانب الاقتصادي والمعيشي للبلاد، لذلك أمام هذه الحكومة فرصة للإنقاذ، ولا بد من تقديم عدد من الإصلاحات”.

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