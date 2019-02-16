الحرس الثوري الإيراني : تعاطينا مع السعودية سيختلف من الآن ، وسنوجه ضربة قوية للأعداء

2019/02/16 | 14:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد القائد العام لحرس الثورة الاسلامية اللواء محمد علي جعفري اليوم

السبت، ان الجمهورية الاسلامية الإيرانية سيكون لها بعد هجوم زاهدان

الارهابي تعاطياً مختلفاً مع السعودية والامارات، موضحا ان الإرهابيين

الذين ارتكبوا جريمة زاهدان هم مدعومون من قبل باكستان.اللواء محمد علي جعفري أشار الى الهجوم الارهابي على منتسبين لحرس

الثورة الاسلامية في زاهدان بمحافظه سيستان وبلوجستان، مؤكدا ان رفاق

سلاح هؤلاء الشهداء ستكون أكثر رسوخاً في الدفاع وتوجيه ضربة قوية الى

الاعداء.ونوه اللواء جعفري الى أن عزم الجمهورية الاسلامية الايرانية بعد هذه

الحادثة سيكون اكثر قوة وسيكون صبرها السابق مختلفاً تجاه المؤامرات

والحكومات الرجعية في المنطقة خاصة السعودية والامارات اللتان تقومان

بهذه الاعمال بأمر من امريكا والكيان الصهيوني، ونحن بالتأكيد سنقوم

بإجراءات لتدارك ذلك.واضاف، ان الحكومة الباكستانية آوت وتعرف أين مكان هؤلاء العناصر

الخطيرون على الاسلام كما أنهم يحظون بدعم من القوات الباكستانية، يجب

الرد بشكل حازم على هذه الجريمة التي حدثت، ومن دون شك اذا لم يتم

معاقبتهم فإنه سيكون هناك في المسقبل القريب اجراءات انتقامية ضد هذه

العناصر المعادية للثورة، وسيكون تعاطينا مختلفاً في المرة القادمة

وعلى الحكومة الباكستانية تغيير اسلوب تعاطيها مع هذه المجموعة.

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