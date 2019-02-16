قائد القوة الجوية الايرانية : سنزيد مدى تحليق طائراتنا المسيرة الى 1000 كلم

2019/02/16 | 14:59

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أعلن قائد القوات الجوية في الجيش الايراني العميد عزيز نصير زادة،

اليوم السبت، عن زيادة مدى تحليق الطائرات المسيرة للقوات الجوية الى

1000 كلم.وأشار قائد القوات الجوية في الجيش الايراني العميد عزيز نصير زادة في

تصريح لوكالة "تسنيم" للأنباء الى تعزيز قدرات الطائرات المسيرة في

القوات الجوية في الجيش الإيراني، قائلا، لدينا برامج مفصلة ومنها

تعزيز مدى تحليق الطائرات المسيرة الى اكثر من 1000 كلم.واضاف، ومن برامجنا الاخرى، تزويد الطائرات المسيرة بمنظومات الحرب

الالكترونية وقنابل وصواريخ جو-أرض.ونوه قائد القوات الجوية في الجيش الايراني الى أنه سيتم استخدام

محركات دفع نفاثة لتعزيز الطائرات المسيرة، قائلا، أولويتنا تسليح هذه

الطائرات المسيرة بالقنابل وصواريخ جو – أرض.

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