كانتي يرفض فكرة الانتقال لباريس سان جيرمان

2019/02/16 | 15:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم علي سمير تابعوه على تويتر قرر نجولو كانتي لاعب وسط تشيلسي، صرف النظر تماماً عن فكرة الانتقال لباريس سان جيرمان الصيف القادم.النادي الفرنسي حاول التعاقد مع اللاعب بعد تألقه في كأس العالم روسيا 2018، والمساهمة في فوز فرنسا بلقب البطولة.

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مالك النادي ناصر الخليفي لم ييأس في محاولاته، ويطمح في العودة بمحاولة جديدة باعتباره أحد النجوم المفضلين له.



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موقع "Le10Sport" الفرنسي أكد لا يرحب بالعودة مرة أخرى لبلاده والانضمام لباريس.

🔴 مانشستر يونايتد يحتفل بذكرى مرور 20 عامًا على تحقيق الثلاثية ( البريميرليج والكأس ودوري الأبطال) في مباراة خيرية أمام أساطير @FCBayernAr يوم 26 مايو المقبل.👔 الرائع في الأمر هو عودة السير أليكس فيرجسون إلى مقاعد التدريب في هذه المباراة✨ما أجمل لقاء الحبيب بعد طول فراق 🙌 pic.twitter.com/dz6fmXBee8— جول العربي - Goal (@GoalAR) February 16, 2019وأوضح أيضاً أن هناك اهتماماً كبيراً بضمه من أندية برشلونة، بايرن ميونيخ وكذلك ريال مدريد.

موقف كانتي يبدو أقل وضوحاً من باقي العروض وبالأخص الثنائي الإسباني ريال وبرسا.

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وتأتي هذه التكهنات وسط حالة من عدم الراحة لصاحب الـ27 عاماً، بعدما أُجبر على اللعب كلاعب وسط متقدم مع المدرب الجديد ماوريسيو ساري.

وفي حالة استمرار لعبه بهذا المركز الذي لا يجيده، قد يفكر كانتي جدياً بالرحيل لنادي آخر غير باريس.





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