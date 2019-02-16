“هارتس”: تعرف على دور الكيان الصهيوني في حرب اليمن ؟

2019/02/16 | 15:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..كشفت صحيفة هارتس العبرية ،السبت، إن الكيان الصهيوني عضو سري ضمن التحالف الذي تقوده السعودية لمهاجمة اليمن.وقالت الصحيفة ان “شركات الإنترنت الصهيونية، وتجار الأسلحة، ومدربين الحرب، وحتى المهاجمين المأجورين الذين تديرهم شركة مملوكة لإسرائيل هم شركاء في الحرب في اليمن”، مضيفة انه “تم بالفعل إنشاء مثل هذا التحالف في عام 2015 من قبل […]

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