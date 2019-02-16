2019/02/16 | 15:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير الصحة علاء العلوان، اليوم السبت، ان وزارته تعمل حالياً على تنفيذ مطالب موظفي المهن الصحية، فيما دعا الموظفين الى عدم تنفيذ اضرابهم الذي قرروا انطلاقه يوم غد الاحد وبعده الاثنين. وقال العلوان في تصريح صحافي، انه عقد عدة اجتماعات مع اللجنة التنسيقية لموظفي المهن الصحية حول مطالبهم، مشيراً إلى أن المطالب على نوعين الاولى مطالب تقع ضمن صلاحيات الوزارة وتمت الموافقة عليها وهي مشروعة وسيتم تنفيذها، والاخرى مطالب تتعلق برفع التسكين ومخصصات الخطورة وهي مطالب أيدتها وزارته ولكن إجراءات تنفيذها تتعلق بوزارات اخرى تتمثل بالمالية والتخطيط والامانة العامة لمجلس الوزراء وهناك متابعة بهذا الشأن لتنفيذها.

ودعا العلوان، موظفي المهن الصحية والطبية الى عدم تنفيذ الاضراب وأن يعملوا مع الوزارة لمتابعة تحقيق المطالب المشروعة، حيث ان هذا الموضوع في غاية الاهمية بالنسبة للوزارة وهي تقوم بمتابعته.

واعلنت تنسيقيات ذوي المهن الصحية العراق أمس الجمعة، عن تعليق العمل في المؤسسات الصحية والمستشفيات ليومي الأحد والاثنين للمطالبة بحقوق تلك الشريحة المتمثلة برفع التسكين وصرف مخصصات الخطورة.

التعليقات

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الصحة: ندعو موظفي المهن الصحية لعدم تنفيذ الإضراب) نشر أولاً على موقع (النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الصحة: ندعو موظفي المهن الصحية لعدم تنفيذ الإضراب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النبأ).