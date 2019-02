مسرور بارزاني يلتقي وفداً برلمانياً ألمانياً على هامش ‹ميونخ›

2019/02/16 | 15:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقى مستشار مجلس أمن إقليم كوردستان مسرور بارزاني، على هامش أعمال اليوم الثاني لمؤتمر ‹ميونخ› للأمن، اليوم السبت، وفداً برلمانياً ألمانيا، وبحث معه العلاقات الثنائية والعلاقة بين أربيل وبغداد.

وقال مسرور بارزاني عبر ‹تويتر›: «في اجتماع مع وفد من البرلمان الألماني برئاسة روديجر لوكاسن، شكرت دعم ألمانيا في عام 2014 للمساعدة في مواجهة داعش، ومساعداتها المستمرة للنازحين».

وأردف القيادي الكوردي «ناقشنا أيضا التقدم في علاقتنا مع الحكومة الاتحادية».

In meeting w/ @AfDimBundestag Parliamentary delegation led by Rudiger Lucassen — I thanked Germany’s intervention in 2014 to help confront ISIS, and its continued assistance to the displaced community.



We also discussed progress in our relationship w/ the Federal Govt.



pic.twitter.com/nvhAZIJaHX

— Masrour Barzani (@masrour_barzani) ١٦ فبراير ٢٠١٩

وفي وقت سابق اليوم، أجرى مستشار مجلس أمن إقليم كوردستان لقاءات عديدة مع مسؤولين بارزين من المشاركين في مؤتمر ميونخ، من بينهم وزير الدفاع البريطاني، وممثل الأمين العام للأمم المتحدة الخاص بسوريا، ووزير الخارجية الإيراني.

وكان القيادي الكوردي الشاب قد وصل الخميس على رأس وفد رسمي إلى ألمانيا للمشاركة في أعمال الدورة الـ 55 لـ مؤتمر ميونخ للأمن.





