الشباب والرياضة تعلن جاهزية ملعب كربلاء لاستضافة البطولات الاسيوية

2019/02/16 | 15:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت وزارة الشباب والرياضة، اليوم السبت، جاهزية ملعب كربلاء الدولي لاستضافة البطولات الاسيوية.وقالت الوزارة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “ادارة ملعب كربلاء الدولي التابع إلى دائرة شؤون الأقاليم والمحافظات في وزارة الشباب والرياضة قامت بتهيئة الملعب استعداداً لتضييف مباريات منتخباتنا الوطنية والفرق العراقية في الاستحقاقات الاسيوية”.وذكر البيان، […]

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