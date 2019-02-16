“لطيف شيخ عمر” متحدثاً بإسم الوطني الكردستاني بدلاً عن سعدي بيره

2019/02/16 | 15:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

اختار الاتحاد الوطني الكردستاني، اليوم السبت، “لطيف شيخ عمر” متحدثاً رسمياً بإسمه بدلاً عن سعدي بيره.

وذكر مصدر مقرب من الاتحاد لـ”النور نيوز”، ان “المجلس القيادي للاتحاد الوطني الكردستاني عقد، اليوم، اجتماعا تم خلاله اختيار لطيف شيخ عمر متحدثا باسمه”.

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