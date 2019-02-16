الطائي: الحكومة لن تقطع الأموال عن الاولمبية

2019/02/16 | 15:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص… أكد النائب الثاني لرئيس اللجنة الاولمبية وهاب الطائي، السبت، أن الحكومة العراقية لن تقطع الأموال عن اللجنة الاولمبية خلال الفترة المقبلة.وقال الطائي في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “الحكومة العراقية لن تقطع الأموال عن اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية، بالرغم من الأحاديث التي تقال هنا وهناك بشأن هذا الأمر”.وأوضح أن “الحكومة لن تقدم […]

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