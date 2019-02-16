2019/02/16 | 15:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- علق تحالف الفتح، اليوم السبت، على فشل “مؤتمر وارسو”، الذي نظمته اميركا بهدف تشكيل جبهة دولية موحدة، ضد الجمهورية الاسلامية في ايران.وقال النائب عن التحالف محمد البلداوي، في تصريح صحفي تابعته /SNG/، اننا “توقعنا فشل مؤتمر وارسو، فأمريكا اعتمدت على الدول العربية، التي هي غير قادرة على الدخول في عنصر المواجهة مع ايران ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الفتح يعلق على فشل “مؤتمر وارسو”) نشر أولاً على موقع (SNG الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الفتح يعلق على فشل “مؤتمر وارسو”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (SNG الاخبارية).