2019/02/16 | 15:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا رئيس برلمان كردستان ( رئيس السن ) يوم السبت، جميع اعضاء البرلمان الى حضور الجلسة الافتتاحية للسنة الاولى للدورة الخامسة، وذلك في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الاثنين 2019/2/18.وذكر المكتب الاعلامي لبرلمان كردستان في بيان “بعد اجتماع كتل برلمان كردستان وبناء على طلبهم، يتقدم رئيس الجلسة الاولى للبرلمان بدعوة جميع اعضائه […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس السن لبرلمان كردستان يدعو الى جلسة يوم الاثنين) نشر أولاً على موقع (وكالة وطن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس السن لبرلمان كردستان يدعو الى جلسة يوم الاثنين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة وطن).