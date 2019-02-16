الوطني الكردستاني: شيخ عمر بدلا عن بيرة

2019/02/16 | 15:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اختيار لطيف شيخ عمر متحدثا باسم الوطني الكردستاني بدلا عن سعدي بيره

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