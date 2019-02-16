2019/02/16 | 15:09
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اختيار لطيف شيخ عمر متحدثا باسم الوطني الكردستاني بدلا عن سعدي بيره
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الوطني الكردستاني: شيخ عمر بدلا عن بيرة) نشر أولاً على موقع (وكالة وطن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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