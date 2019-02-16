مسعود أوزيل يتمسك بآرسنال رغم خروجه من خطط المدرب إيمري

2019/02/16 | 15:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناس – بغداد رفض الألماني مسعود أوزيل الرحيل عن آرسنال رغم مشاكله المتعددة مع مدرب الفريق الإسباني أوناي إيمري الذي لا يعتمد عليه، وأخبره بكونه خارج خططه فيما تبقى من الموسم، حيث لم يشركه حتى في لقاء الدوري الأوروبي أمام باتي يوريسوف البلاروسي .وذكرت صحيفة “ ذا صن “ أن النجم الألماني يرفض الرحيل […]

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