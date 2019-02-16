باحثان اميركيان: العراق لم يعد ثكنة عسكرية ضد إيران وخطابات ترامب تسمم العلاقة مع بغداد

2019/02/16 | 15:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس ناقش الباحثان في مؤسسة القرن الاميركية, مايكل وحيد حنا، وثانسيس كامبنس استراتيجية دونالد ترامب في العراق وقالا إنها “غبية” لأن هذا البلد لم يعد ثكنة عسكرية ضد إيران, وأن خطاباته “ستسمم” علاقة واشنطن وبغداد.وقال الباحثان في مقال نشراه بدورية “فورين أفيرز” إن القوات الأمريكية في طريقها لمغادرة سوريا فيما ستشهد أفغانستان […]

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