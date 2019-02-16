2019/02/16 | 15:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / اعفاء مدير قسم التفتيش والتحقيقات لصحة المثنى من منصبه

16/02/2019 15:17:00 PM |

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واع / بغداد / ز .أ

اعلن مصدر في محافظة المثنى ، السبت ، عن اعفاء مدير قسم التفتيش والتحقيقات لصحة المحافظة اوس الحمداني من منصبه وتكليف ناطق الوائلي بدلا عنه.

وذكر المصدر لمراسل ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) إن " محافظ المثنى أحمد منفي جودة اعلن، اليوم، عن اعفاء اوس الحمداني من ادارة قسم التفتيش والتحقيقات في صحة المثنى ".

وأضاف انه " تم تكليف ناطق الوائلي بادارة القسم ".

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