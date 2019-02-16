صحفي: أمريكا تبرز نجاحها على داعش بسوريا والعراق في مؤتمر ميونخ للأمن

2019/02/16 | 15:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تتواصل في ألمانيا لليوم الثاني فعاليات مؤتمر ميونخ للأمن، بمشاركة أكثر من 30 رئيس دولة وحكومة، ونحوِ 90 وزيرا.

وفي كلمة المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، ركزت على أنهم سيحاولون إيجاد حلول للمشاكل والصراعات خلال مؤتمر ميونخ للأمن.

وأفاد رئيس تحرير جريدة الأخبار المسائي المصرية، جمال حسين، بأن “الولايات المتحدة الأمريكية وخلال الأربعة وعشرين ساعة الأخيرة، واليوم على لسان نائب رئيس الجمهورية الأمريكي، حرصت على أن تعلن أن أمريكا نجحت في القضاء على داعش في سوريا، ولم يتبق إلا القليل، وأنهم لن يتركوا داعش، وأن القوات الأمريكية استطاعت إنقاذ الشعب السوري”.

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