حماس تدين استهداف نقطة للجنود المصريين في سيناء

2019/02/16 | 15:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دانت حركة حماس العمل الإجرامي، الذى استهدف نقطة للجنود المصريين فى شمال سيناء، معتبرة إياه عملا إرهابيا ‎يستهدف أمن مصر واستقرارها.

وقالت حركة حماس، في تصريح صحفي، إن “تلك الأعمال البشعة تهدف إلى تنفيذ مخططات ومشاريع أعداء مصر وأعداءالأمة، وإدخال المنطقة في دوامة من العنف والإرهاب لتعطيل أي جهود من شأنها النهوض بها واستقرار مسيرتها، متمنية لمصر ولشعبها العزيز الخير والسلامة والأمان”.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن الجيش المصري، أنه تمكن من قتل 7 إرهابيين، فيما أصيب واستشهد 15 عسكريا بينهم ضابط، خلال هجوم للإرهابيين على نقطة تفتيش في شمال سيناء، حيث يشن الجيش حملة ضد تنظيم “داعش”.

وقال الناطق باسم الجيش المصري، تامر الرفاعي، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية، إن العناصر الإرهابية قامت بمهاجمة إحدى الارتكازات الأمنية بشمال سيناء، وقامت قوة الارتكاز الأمني بالتصدي لهم، وتمكنت من القضاء على سبعة أفراد تكفيريين”.

وأشار إلى أن نتيجة لتبادل إطلاق النيران، تم إصابة واستشهاد ضابط و14 عسكريا آخرين.

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