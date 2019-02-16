محافظ واسط يوجه بتعطيل الدوام الرسمي للمدارس ليومي الاحد والاثنين

2019/02/16 | 15:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه محافظ واسط محمد جميل المياحي ، اليوم السبت بتعطيل الدوام الرسمي لمدارس المحافظة ليومي الاحد والاثنين .

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