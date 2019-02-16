التربية تؤكد بدء الدوام الرسمي غداً الاحد وتنفي وجود تقاطعات مع نقابة المعلمين

2019/02/16 | 15:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت وزارة التربية اليوم السبت، بدء الدوام الرسمي في جميع المدارس غدا الاحد حسب ما معلن سابقا.

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