مصادر تتحدث عن إمكانية فك عقدة تشكيل الكابينة الوزارية

2019/02/16 | 16:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- تحدثت مصادر عن وجود بوادر لانفراج أزمة إكمال كابينة رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي، فيما حذر النائب عن محافظة الأنبار يحيى المحمدي، مما أسماه “إعادة الاصطفافات السياسية الطائفية” وذلك خلال الاجتماعات الجارية حاليا بين بعض الكتل والتي كانت آخرها محادثات بين تحالفي “الفتح” وسائرون”.ونقلت صحيفة “الحياة” عن مصادر سياسية مطلعة، قولها في تصريحات ...

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