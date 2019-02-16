أطفال أيزيديون يروون ما شهدوه من تنكيل “داعش” بهم وبيع أمهاتهم وأخواتهم

2019/02/16 | 16:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 _ متابعة كشفت قناة تلفزيونية عن واقع أليم ومرير عاشه الأطفال الأيزيديون في المناطق التي سيطر عليها تنظيم “داعش” بعد احتلاله لأراضي شاسعة في سورية والعراق على مدى أربع سنوات ونيف.الطفل العراقي الأيزيدي الذي قضى قرابة العامين في مدينة “الرقة” السورية مع أمه وأخيه الطفل المجند أحمد، قبل أن يعودوا من الأسر […]

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