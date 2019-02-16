قيمة الجنيه المصري أمام الدولار أقل 60% من الحقيقة

2019/02/16 | 16:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت مجلة «إيكونوميست» البريطانية، المتخصصة في الشؤون المالية والاقتصادية، أن الجنيه المصري، هو أكثر عملة عربية مقيمة دون قيمتها العادلة أمام الدولار بنسبة 60%.

وأظهر مؤشر «بيج ماك» الذي تعتمده مجلة «إيكونوميست» لتقييم عملات الدول، أن معظم عملات العالم مقيمة أمام الدولار بأقل من قيمتها الحقيقية، وهذا ينسحب على العملات العربية.

وأوضحت «إيكونوميست»، أن الجنيه المصري أكثر عملة عربية مقيمة دون قيمتها الحقيقة، يليه الدرهم الإماراتي، فيما أظهر المؤشر أن الروبل الروسي أكثر عملة في العالم مقومة دون قيمتها العادلة.

وحسب إحصاءات المؤشر لشهر يناير/ كانون الثاني الماضي، فإن العملة الروسية تقل في قيمتها العادلة مقابل الدولار بنسبة 70.4%، بينما الفرنك السويسري، والكرونا السويدي، والكرونا النرويجي، عملات مقيمة فوق قيمتها الفعلية.

وأطلقت مجلة «إيكونوميست» البريطانية مؤشر «بيج ماك» عام 1986، وأصبح معيارا عالميا وطريقة لقياس القوة الشرائية للعملات، من أجل معرفة ما إذا كانت دون قيمتها العادلة أو فوقها، وعما إذا كانت تسير في مسارها الصحيح أم لا.

ويعتمد المؤشر على مقارنة القدرات الشرائية للعملات في 48 دولة، حيث يمثل «الهامبرجر»، وحدة تسهل مقارنة سعر صرف العملات مقابل الدولار أو قيمتها الشرائية.

ويظهر من المؤشر أن سعر «هامبرجر» بيج ماك، في الولايات المتحدة الأمريكية، يبلغ في الوقت الراهن 5.58 دولار (نحو 373 روبلا)، أما في روسيا فيبلغ سعره 110.17 روبل ما يعادل 1.65 دولار، أي أن نسبة الفرق بين سعر «الهامبرجر» في كل من روسيا والولايات المتحدة تبلغ نحو 70.4%.

والمثال الثاني: الفرنك السويسري، وهو مقيم فوق قيمته الفعلية بنسبة 18.7% كون سعر «هامبرجر» بيغ ماك، في سويسرا يبلغ 6.5 فرنك (6.7 دولار)، وبنسبة فرق تصل إلى 18،7 %

وفيما يلي جدول يظهر تقييم العملات العربية مقابل الدولار حسب مؤشر «بيج ماك»:

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