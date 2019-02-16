فورين افيرز تحذر من سياسة ترامب في العراق

2019/02/16 | 16:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وصفت مجلة “فورين أفيرز” الأمريكية سياسة ترامب في العراق بأنها “غبية” و”حمقاء”، مستشهدة بتصريحاته الأخيرة مع شبكة “سي.بي.إس” الأمريكية، بأن الولايات المتحدة ستبقى على وجودها في قاعدة عسكرية بالعراق، ليس لمكافحة تنظيم “داعش” وإنما لمراقبة إيران.

وقالت المجلة في تقرير نشرته، أمس الجمعة إن “الكثير من الرموز السياسية في العراق يأملون في أن تواصل الولايات المتحدة دعم جهود الحكومة العراقية لتحسين الأمن وبناء مؤسسات الدولة، معتبرين أن المساعدة الأمنية مهمة جدًا، بيد أن دولة بحجم الولايات المتحدة قادرة على تقديم صور فضائية دقيقة ترصد تحركات “داعش” وعودته من جديد”.

وأضافت: “يعتقد القادة العراقيون أن حكومة عبد المهدي قادرة من خلال مساعدة أمريكية في مجال مكافحة الإرهاب وجمع المعلومات الإستخباراتية، على هزيمة المتمردين وتستطيع في النهاية على تقوية مؤسساتها لحماية نفسها من تأثير واشنطن وطهران، إذ أنه منذ الإنسحاب الأمريكي عام 2011 وحكومة بغداد تحاول التحرك بحذر والحفاظ على علاقات صديقة مع كل من واشنطن وإيران وتجنب الإعتماد الكامل على أي منهما”.

ونقلت المجلة عن مسؤول عراقي قوله: “الوجود العسكري الأمريكي في العراق مرفوض، فلو انسحبوا فجأة فستملأ إيران الفراغ”.

وأكدت “فورين أفيرز” أن ترامب يرتكب هنا خطأ فادحًا مع العراق، مشيرةً إلى أن التحالفات لا تتشكل في ليلة وضحاها، فبعد الانسحاب الأمريكي من العراق عام 2011 تراجع التعاون الأمني وهو ما سمح لـ”داعش” الانتقال إلى سوريا.



وكان العراق غير مهيأ لمواجهة الموجة الجديدة من الجهاديين.

وخلصت المجلة الأمريكية إلى أن الولايات المتحدة قدمت دعمها بثمن قليل، ولم يكن العراق قادرًا على هزيمة “داعش” دون دعم أمريكي، لكن واشنطن لم تعد ما قدمته دينا طلبت مقابله تأثيرًا سياسيًا بعد ذلك، وفي المقابل حاولت إيران زيادة تأثيرها من خلال زيادة تأثير المليشيات المؤيدة لها في النظام السياسي العراقي.

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