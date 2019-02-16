محافظة واسط توجه بمنح الملاكات التربوية إجازة ليومين

2019/02/16 | 16:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد وجه محافظ واسط رئيس اللجنة الامنية العليا محمد جميل المياحي، مديرية التربية في المحافظة بمنح الملاكات التربوية إجازة ليومي الاحد والاثنين المقبلين.

وقال المحافظ في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، “من اجل فسح المجال امام الملاكات التعليمية في تربية واسط للمطالبة بحقوقهم المشروعة وبناءً على الطلب المقدم من نقابة المعلمين حول استحصال الموافقات الرسمية للقيام بوقفات جماعية للملاكات التعليمية في المحافظة لإيصال اصواتهم الى الجهات المعنية لتحقيق جملة من المطالب التي يعتقدون انها تمثل حاجة ملحة لتلك الشريحة”.

وأضاف، “وجهنا تربية واسط لمنح عموم الملاكات التربوية اجازة ليومي الاحد والاثنين وتعطيل الدوام الرسمي للمدارس ويستأنف الدوام الرسمي في الفصل الدراسي الثاني يوم الثلاثاء 19/ 2/ 2019”.

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