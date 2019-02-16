الوطني الكردستاني يبعد “نجم الدين كريم” ويضع شروطاً لحضور جلسات برلمان الاقليم

2019/02/16 | 16:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد قرر الاتحاد الوطني الكردستاني، اليوم السبت، إبعاد محافظ كركوك السابق “نجم الدين كريم” عن الحزب، فيما وضع شروطاً لحضور نوابه الى جلسات برلمان الاقليم.

وقال مصدر في الاتحاد لـ”النور نيوز”، ان “المجلس القيادي للاتحاد الوطني الكردستاني عقد، اليوم، اجتماعا حضره رئيس الجمهورية برهم صالح وقيادات الحزب”، موضحا ان “الاجتماع ناقش القضايا المتعلقة بتشكيل حكومة الاقليم، حيث اتفق المجتمعون على ابعاد نجم الدين كريم عن عضوية المكتب السياسي للاتحاد”.

وأضاف، ان “المجلس القيادي للاتحاد الوطني وضع شروطا للمشاركة في جلسات برلمان الاقليم، ابرزها تحديد يوم غد الاحد موعدا اقصى للتوقيع على الاتفاقية التي ارسلها الى الحزب الديمقراطي بزعامة مسعود بارزاني، وبخلافه فان الاتحاد لن يشارك في جلسات برلمان كردستان”.

وتابع، ان “الاجتماع ناقش الملفات التي تخص الاقليم وبغداد وكركوك من اجل التوصل الى اتفاق حول جميع القضايا”.

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