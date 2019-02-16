بعد نجاح بيونتيك - ميلان يخطف موهبة بولندية جديدة

2019/02/16 | 16:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم علي سمير تابعوه على تويتر بعد النجاح المبهر للمهاجم البولندي كريشتوف بيونتيك، يطمح نادي ميلان الإيطالي لضم موهبة جديدة من نفس البلد.بيونتيك نجح في تسجيل 4 أهداف حتى الآن مع ميلان منذ انتقاله للفريق في يناير الماضي.

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موقع "Przeglad Sportowy" البولندي، أكد رغبة ميلان في ضم بارتوش زينيك.



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🔴 مانشستر يونايتد يحتفل بذكرى مرور 20 عامًا على تحقيق الثلاثية ( البريميرليج والكأس ودوري الأبطال) في مباراة خيرية أمام أساطير @FCBayernAr يوم 26 مايو المقبل.👔 الرائع في الأمر هو عودة السير أليكس فيرجسون إلى مقاعد التدريب في هذه المباراة✨ما أجمل لقاء الحبيب بعد طول فراق 🙌 pic.twitter.com/dz6fmXBee8— جول العربي - Goal (@GoalAR) February 16, 2019صاحب الـ17 عاماً سبق وأن نشأ في أكاديمية نادي كوينز بارك رينجيرز الإنجليزي قبل العودة لبولندا.

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والآن يعتبر من أبرز لاعبي الوسط ببلاده ويمثل نادي زاجليبي لوبين، حيث خطف أنظار العديد من كبار أوروبا.

ويأتي على أبرزهم ميلان الذي يتابعه منذ فترة طويلة، ويحاول حالياً استقطابه لإيطاليا الصيف القادم.





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