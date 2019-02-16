الأمم المتحدة: 24 مليون يمني بحاجة للمساعدة والمساعدات تصل لـ 8 ملايين فقط

2019/02/16 | 16:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت الامم المتحدة، ان نحو 80% من سكان اليمن بشكل او بأخر بحاجة الى المساعدة، فيما تستعد الى عقد فعالية رفيعة المستوى لإعلان التعهدات لمساعدة البلد.وأعلنت الأمم المتحدة عقد فعالية رفيعة المستوى لإعلان التعهدات بشأن الأزمة الإنسانية في اليمن، في 26 شباط/ فبراير، في جنيف، تشارك في استضافته حكومتا سويسرا والسويد.

الدعوة موجهة لجميع الدول الأعضاء في المنظمة الدولية وكذلك قادة المنظمات الإقليمية ذات الصلة، ومؤسسات تمويل التنمية، ووكالات الأمم المتحدة، والصناديق والبرامج، وممثلين عن المنظمات الإنسانية غير الحكومية، هذا ما قاله فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة خلال مؤتمر صحفي.

وأشار فرحان حق إلى، أن ما يقدر بنحو 80% من السكان، أي ما يعادل 24 مليون شخص، يحتاجون إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية أو الحماية، بما في ذلك 14.3 مليون شخص في حاجة ماسة للمساعدة.

وقد وُسع نطاق البرامج الإنسانية العام الماضي لتصل إلى 8 ملايين شخص شهريا بالمساعدات المباشرة، بعد أن كان العدد يقدر بـ 3.5 مليون عام 2017، مما يجعل اليمن أكبر عملية إنسانية في العالم.

تحرير: عامر الشيباني

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