نائب يكشف عن طرح 7 اسماء لوزارة الداخلية

2019/02/16 | 16:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد النائب عن تحالف الفتح محمد البلداوي، اليوم السبت، على طرح 7 اسماء جديدة بديلة لفالح الفياض لشغل منصب وزير الداخلية.وكشف البلداوي، في تصريح صحفي، إن "فالح الفياض نأى بنفسه ان يكون هو حجر العثرة، وقام بخطوة تتضمن فسح المجال امام قيادات الفتح وخولهم بان يكون لهم القرار باختيار الانسب بشأن ترشيح شخصية لوزارة الداخلية".

وقال البلداوي، أن "هناك اكثر من (7) أسماء تم طرحها لشغل منصب وزارة الداخلية، ومن ضمن تلك الأسماء تحسين عبد مطر العبودي، واللواء ياسين طاهر الياسري".

هناك اسماء سيتم تداولها، لكن الى الان لا يوجد اي اتفاق او توافق بشأن اختيار اي اسم كمرشح لحقيبة وزارة الداخلية، اضاف.

من جهته قال النائب عن تحالف سائرون غايب العميري، في تصريح صحفي، إن اسم فالح الفياض لم يعد مرشحاً لشغل أي حقيبة وزارية في حكومة عادل عبد المهدي، كاشفا عن اسماء جديدة تتنافس على وزارة الداخلية.

وفشل مجلس النواب طيلة فصله التشريعي من إستكمال التصويت على الكابينة الوزارية، لعدم توافق الكتل السياسية فيما بينها على مرشحي الوزارات الامنية بالاضافة الى العدل.

تحرير: عامر الشيباني

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