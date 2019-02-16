أردوغان: يمكن للعراق ولبنان الانضمام لعملية أستانا

2019/02/16 | 16:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أنه يمكن للعراق ولبنان الالتحاق بروسيا وتركيا وإيران في مفاوضات أستانا للتسوية السورية.وقال أردوغان لصحفيين أتراك على متن الطائرة عائدا من سوتشي، “تستمر عملية أستانا كعملية إضافية لعملية جنيف تحت رعاية الأمم المتحدة، نحن لا نعتبر أستانا بديلا لجنيف، على الرغم من فشل عملية جنيف”.وأضاف، “كما قلت […]

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