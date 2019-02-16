اجتماع مسرور بارزاني ووزير الدفاع التركي ..على هامش مؤتمر ميونخ

2019/02/16 | 16:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- على هامش أعمال اليوم الثاني لمؤتمر ‹ميونخ› للأمن، التقى مستشار مجلس أمن إقليم كوردستان مسرور بارزاني ، اليوم السبت ، وزير الدفاع التركي خلوصي اكار .

الجانبان بحثا عدداً من القضايا الهامّة ذات الاهتمام المشترك.

وفي وقت سابق من اليوم، أجرى مستشار مجلس أمن إقليم كوردستان عدداً من اللقاءات مع مسؤولين بارزين من المشاركين في مؤتمر ميونخ، من بينهم وزير الدفاع البريطاني، وممثل الأمين العام للأمم المتحدة الخاص بسوريا، ووزير الخارجية الإيراني ووفد برلماني الماني ، فيما كان له لقاءات اخرى امس الجمعة من بينها مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف .

وكان مسرور بارزاني القيادي في الحزب الديمقراطي الكوردستاني والمرشح لتولي رئاسة حكومة اقليم كوردستان الجديدة ، قد وصل الخميس الى المانياعلى رأس وفد رسمي للمشاركة في أعمال الدورة الـ 55 لـ مؤتمر ميونخ للأمن.

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