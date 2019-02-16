لجنة المناسبات الوطنية تطلق مبادرة {العدالة الاجتماعية}

2019/02/16 | 16:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تطلق لجنة المناسبات والاحتفالات الوطنية والرسمية المنبثقة من خلية الاعلام الحكومي مبادرة “العدالة الاجتماعية” بالتنسيق مع الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة، في 20/2/2019، الذي سيصادف اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية وباشراف من خلية الاعلام الحكومي.وقال بيان لخلية الاعلم الحكومي ان “اللجنة قررت ان تنتقي مدرسة واحدة في كل محافظة، عدا العاصمة بغداد فستكون فيها ست مدارس […]

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