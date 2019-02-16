الوطني الكردستاني يستبدل المتحدث باسمه

2019/02/16 | 16:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرر الاتحاد الوطني الكردستاني، السبت، استبدال المتحدث باسمه سعدي احمد بيره.

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