عبد المهدي يزور معرض بغداد الدولي للكتاب

2019/02/16 | 16:11

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بغداد اليوم- بغداد

زار رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، السبت (16 شباط 2019)، معرض بغداد الدولي للكتاب، المقام في المعرض الدولي بمنطقة المنصور، غربي العاصمة.

يتبع..

بغداد اليوم- بغداد

دعت عضو مجلس النواب سابقا، عن محافظة نينوى، جميلة العبيدي، السبت 16 شباط 2019، الحكومة العراقية الى رفع دعوى قضائية ضد التحالف الدولي لانتهاكه القانون الانساني جراء الغارات الجوية الخاطئة خلال عملية تحرير الموصل، التي راح ضحيته

بغداد اليوم- بغداد

وجه محافظ واسط محمد جميل المياحي، السبت 16 شباط 2019، بتعطيل دوام المدارس ليومين تضامناً مع احتجاج الكوادر التدريسية.

وقال المياحي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، "من اجل فسح المجال امام الملاكات التعليمية في تربية واسط للم

بغداد اليوم - بغداد

اعلنت امانة بغداد، السبت، 16 شباط، 2019، رفع الكتل الكونكريتية عن احد أسواق مدينة الصدر المسمى شعبياً بسوق عريبة شرق بغداد.

وذكرت الامانة في بيان تلقته (بغداد اليوم) أنها "باشرت برفع التجاوزات التي كانت تحتمي بوجود الصب

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