الاتحاد الوطني يوجه رسالة للحزب الديمقراطي

2019/02/16 | 16:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- كشف مصدر في المجلس القيادي للاتحاد الوطني الكوردستاني، عن توجيه رسالة الى الحزب الديمقراطي الكوردستاني بشأن جلسة برلمان كوردستان يوم الاثنين المقبل.وقال المصدر، ان الاتحاد الوطني ارسل اليوم رسالة للديمقراطي مفادها ان مسائل الاقليم وبغداد وكركوك، حزمة واحدة، ويجب عقد الاجتماعات بشأنها في وقت واحد، وحسم جميع المسائل.واشار المصدر الى انه في ...

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