السيسي: استقرار المنطقة مرتبط بتسوية القضية الفلسطينية

2019/02/16 | 16:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تتواصل لليوم الثاني فعاليات مؤتمر ميونخ للأمن بمشاركة أكثر من 30 رئيس دولة وحكومة، ونحو 90 وزيرا.

وأكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته، أنه لا بديل عن التوصل لسلام بين الفلسطينيين والإسرائليين.

وأوضح السيسي، أن عدم تسوية القضية الفلسطينية بشكل عادل ونهائي يمثل المصدر الرئيسي لعدم الاستقرار في الشرق الأوسط، وأنه لا بد من تظافر حقيقي لجهود المجتمع الدولي لوضع حد طال انتظاره لهذا الصراع.

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