اساليب علمية حديثة لتعليم المكفوفين في المثنى

2019/02/16 | 16:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن معهد نور الامام الحسين عليه السلام لرعاية المكفوفين وضعاف البصر التابع للعتبة الحسينية المقدسة ع تنظيم ورشة تدريبية في اساليب التعليم الحديثة للمكفوفين لكوادر معهد نور الامام الحسن عليه السلام في محافظة المثنى.وأفاد اعلام المعهد ، ان الورشة تهدف الى تنمية مهارات التدريسيين في المعهد واطلاعهم على احدث الوسائل في تعليم المكفوفين.

يأتي ذلك فيما يواصل معهد نور الامام الحسين عليه السلام باعداد وتأهيل معلمين لتعليم لغة برايل الخاصة بالمكفوفين في مختلف المحافظات العراقية.

وكان المعهد قد اعلن مؤخرا تأهيل دفعة جديدة من معلمي لغة برايل الخاصة بتعليم المكفوفين في محافظة بابل.

يذكر ان معهد نور الامام الحسن عليه السلام في المثنى قد افتتحته العتبة الحسينية المقدسة عام 2018م، بسبب كثرة اعداد المكفوفين في المحافظة.

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