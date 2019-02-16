السيناتور غراهام: ترمب سيطلب إرسال قوة عسكرية أوروبية لإنشاء

2019/02/16 | 16:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو – أربيلكشف السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، سيطلب من قادة الدول الأوروبية إرسال قوة عسكرية من أجل إنشاء "منطقة آمنة" في كورستان سوريا وشمال سوريا.جاء ذلك خلال كلمة ألقاها غراهام، في منتدى ميونخ للأمن، أكد فيها أنه في حالة موافقة الدول الأوروبية على هذا المقترح، سيُبقي ترمب على عدد من الجنود الأمريكيين في سوريا للغرض نفسه.وأضاف السيناتور الجمهوري أن هذا المقترح يأتي في إطار "استراتيجية ما بعد داعش" في سوريا.وأوضح أن ترمب سيبحث مع القادة الأوروبيين هذا المقترح، خلال زيارة رسمية سيجريها إلى أوروبا لاحقاً "دون ذكر مزيد من التفاصيل". وأفاد أنه بدوره سيناقش هذا الأمر، مع رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية جوزيف دانفورد قريباً.يذكر أن وزير الدفاع الأمريكي بالوكالة، باتريك شاناهان، طالب خلال اجتماعات حلف الناتو ببروكسل، الأسبوع الحالي، من أعضاء الحلف، إرسال قوة عسكرية "للمراقبة" إلى شمال شرقي سوريا.ومطلع الأسبوع الحالي، أشار قائد القيادة المركزية الأمريكية جوزيف فوتيل، في حوار نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال"، إلى إمكانية بقاء عدد من الجنود الأمريكيين في سوريا بعد الانسحاب المتوقع.

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