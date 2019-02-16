2019/02/16 | 16:19

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الوطني الكردستاني يكشف عن شرط الحزمة الواحدة

تأریخ التحریر: : 2019/2/16 16:15

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