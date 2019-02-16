نيمار يقف أمام محكمة إسبانيا .. والسبب برشلونة

2019/02/16 | 16:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت المحكمة العالي الإسبانية أن الهداف البرازيلي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي ، ومسئولين برشلونة سيمثلون أمام القضاء بسبب اتهامهم بالتلاعب والفساد فيما يخص انتقاله اللاعب البرازيلي للنادي الكتالوني.

وسيتمثل أيضا امام القضاء الإسباني والدي نيمار ، ومسؤولين نادي سانتوس البرازيلي ، ورئيس برشلونة السابق ساندرو روسيل، بالإضافة إلى جوسيب ماريا بارتوميو، الرئيس الحالي للنادي الكتالوني، للتحقيق في القضية مجددا ، بعد ظهور وثائق تكشف بأن النادي الكتالوني دفع قيمة أكبر من التي إعترف بها 83 مليون يورو للتعاقد مع نجم ابن السيليساو.ورفضت المحكمة أمس الاستئناف الذي قدمه نيمار دي سيلفا ، في محاولات منه لتجنب الوقوف أمام المحاكمة ، وسيخضع أمامها بتهمة التحايل والفساد.

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