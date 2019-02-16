2019/02/16 | 16:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..كشفت القناة الثانية العبرية ،السبت، عن قيام رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو، بزيارة أربع دول عربية بشكل سري، العام الماضي.وقالت القناة ان ” بنيامين نتنياهو، زار العام الماضي بشكل سري أربع دول عربية، غير مصر والأردن رغم عدم إقامتها علاقات رسمية مع الكيان الصهيوني”، مضيفة ان “هذا الكشف جاء بعد أن شاهد الإعلام […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص قناة عربية: نتنياهو زار العام الماضي بشكل سري أربع دول عربية alansaar.

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