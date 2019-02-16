2019/02/16 | 16:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..أكد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية علي الغانمي ،السبت، إن الكيان الصهيوني يعتقد أن تكامل قوة العراق سيشكل خطراً على أمنهم واستقرارهم.وقال الغانمي ان “تهديدات الكيان الصهيوني مستمرة ولم تتوقف وهي تتحرك بأشكال مختلفة سواء من خلال دعم الجماعات الإرهابية أو غيرها من الطرق غير الشرعية لاستهداف العملية السياسية بالعراق”.وأضاف الغانمي، أن […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الأمن النيابية: الكيان الصهيوني يعتقد أن تكامل قوة العراق سيشكل خطراً على أمنهم واستقرارهم alansaar.

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