قيادة الاتحاد الوطني تشترط رسميا حزمة مطالبها لتشكيل حكومة كوردستان

2019/02/16 | 16:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ انهى مجلس قيادة الاتحاد الوطني الكوردستاني يوم السبت اجتماع للرد على توقيع الاتفاق السياسي الثنائي مع الحزب الديمقراطي الكوردستاني.

وقال المتحدث الرسمي الجديد باسم الاتحاد الوطني شيخ لطيف شيخ عمر في تصريح نقله الاعلام المركزي للحزب ان "مجلس قيادة الحزب اكد ان مسألة بغداد وكركوك واقليم كوردستان حزمة واحدة".

واضاف ان "الاخوة في الديمقراطي الكوردستاني رضوا بذلك الشرط فبلا شك فان الاتحاد الوطني سيشترك في جلسة برلمان كوردستان يوم 18 من شهر شباط الجاري".

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