من هي تولسي جابارد منافسة ترامب على رئاسة أمريكا؟

2019/02/16 | 16:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد إعلان النائبة الأمريكية الديمقراطية تولسي جابارد، المعروفة بدعمها للرئيس السوري بشار الأسد، خوض الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة في 2020 ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ركزت الصحف العالمية على مواقفها السياسية التي عرفت بها خاصة تلك المتعلقة بالشرق الأوسط بدءا من الحرب العراقية وحتى الأزمة باليمن وليبيا.نشأتها ولدت جابارد في 12 أبريل عام 1981، […]

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