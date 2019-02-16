نادي الحسين: الحظ تسبب في خسارتنا امام الزوراء

2019/02/16 | 16:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رأى مدرب نادي الحسين، عادل عجر، اليوم السبت، أن الحظ تسبب بخسارة فريقه أمام الزوراء في الدوري الممتاز.وقال عجر في تصريح صحفي اطلعت عليه

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