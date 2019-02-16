وزير العمل يلتقي محافظ نينوى وعدداً من أعضاء حكومتها المحلية

2019/02/16 | 16:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقى وزير العمل والشؤون الاجتماعية رئيس هيئة الحماية الاجتماعية الدكتور باسم عبد الزمان اليوم السبت، محافظ نينوى نوفل العاكوب وعددا من اعضاء حكومتها المحلية والقادة

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