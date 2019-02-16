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العراق وسوريا يبحثان فتح منفذ حصيبة الحدودي

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العراق وسوريا يبحثان فتح منفذ حصيبة الحدودي

السبت 16 فبراير 2019 - 15:57

منفذ حصيبة الحدودي

إتفق معاون رئيس اركان الجيش للعمليات المشتركة الفريق الركن عبد الامير رشيد يار الله، اليوم السبت، مع السفير السوري في العراق صطام الدندح، على آلية فتح منفذ حصيبة الحدودي.

وذكرت وزارة الدفاع في بيان تلقته "الغدير"، أن "معاون رئيس اركان الجيش للعمليات نائب قائد العمليات المشتركة، الفريق الركن عبد الامير يار الله، إستقبل السفير السوري في العراق صطام جدعان الدندح".وتابع أنه "جرى خلال اللقاء بحث ومناقشة العمليات العسكرية شرق سوريا، وكذلك الية فتح منفذ حصيبة الرابط بين العراق وسوريا جنوب نهر الفرات، فضلا عن مناقشة آفاق التعاون والتنسيق المشترك والمستجدات الامنية بين البلدين الجارين".واضاف البيان أن "السفير السوري قدم الشكر والتقدير على حسن الضيافة والاستقبال"، مشيداً "بمواقف العراق حكومة وجيشاً وشعباً للوقوف مع سوريا وتقديم كل إشكال الدعم والمساعدة وعلى جميع الأصعدة".انتهى...س ح

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