2019/02/16 | 16:25
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
من هي تولسي جابارد منافسة ترامب على رئاسة أمريكا؟) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد : سومر نيوز
بعد إعلان النائبة الأمريكية الديمقراطية تولسي جابارد، المعروفة بدعمها للرئيس السوري بشار الأس...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
من هي تولسي جابارد منافسة ترامب على رئاسة أمريكا؟) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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