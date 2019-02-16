من هي تولسي جابارد منافسة ترامب على رئاسة أمريكا؟

2019/02/16 | 16:25

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بغداد : سومر نيوز

بعد إعلان النائبة الأمريكية الديمقراطية تولسي جابارد، المعروفة بدعمها للرئيس السوري بشار الأس...

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