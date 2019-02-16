سوريا الديمقراطية: عائلات داعش تؤخر تحرير آخر معاقلة في دير الزور

2019/02/16 | 16:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن قوات سوريا الديمقراطية تمكنت من السيطرة على آخر معقل لتنظيم داعش شرقي نهر الفرات.

من جهتها، توقعت قوات سوريا الديمقراطية إعلان القضاء على التنظيم المتشدد في غضون الأيام القليلة المقبلة.

وفي لقاء القائد في قوات سوريا الديمقراطية مع مراسلة الغد، أكد أنه لا يستطيع أن يضع مدة زمنية لانتهاء معركة تحرير مدينة باغوز بالكامل، أو إعلان مرحلة القضاء على الإرهاب، بسبب بوجود “أعداد كبيرة من المدنيين بالداخل، وعلى الرغم من أن أغلب هؤلاء المدنيين هم من أهالي مقاتلي داعش، إلا أن وجود أعداد كبيرة من النساء والأطفال بينهم تمنعنا من التقدم”.

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